Si è conclusa ufficialmente nella giornata di ieri l’iniziativa “Team Digitale, incontri conviviali sull’innovazione”, il percorso culturale e strategico promosso da Confartigianato Imprese Ravenna per guidare le imprese nel mondo dell’innovazione digitale.

L’iniziativa, realizzata con il contributo della Camera di Commercio Ferrara Ravenna, si è articolata in quattro appuntamenti tematici, a partire dal mese di novembre scorso, che hanno affrontato i pilastri della trasformazione digitale moderna:

“Dal Phishing alle Password: Sopravvivere nel Digitale” – focus sulla sicurezza informatica.

“Cash or Click? Il Futuro dei Pagamenti” – analisi dei nuovi sistemi di transazione.

“Dal Bancone al Feed: l’Artigianato sui Social” – strategie di comunicazione per le micro e piccole imprese.

“Dal Mito alla Realtà: cosa può fare l’AI per te” – un confronto pratico sulle opportunità dell’Intelligenza Artificiale.

A guidare gli imprenditori in questo viaggio è stato Nicola Mandich di Excogita Srl, che, con un approccio pragmatico, ha saputo tradurre concetti tecnologici complessi in informazioni comprensibili e soluzioni applicabili quotidianamente nelle botteghe e nelle aziende artigiane e non solo.

Il format ha riscosso particolare apprezzamento per la sua natura conviviale: gli incontri, svoltisi nella sede provinciale dell’Associazione, sono stati caratterizzati da un momento di aperitivo, che ha favorito il confronto informale e la nascita di nuove sinergie tra i partecipanti in un clima di stimolante networking.

Tiziano Samorè, Segretario provinciale di Confartigianato Imprese Ravenna ha espresso la massima soddisfazione per la riuscita del progetto e per l’entusiasmo dimostrato dagli associati e dai partecipanti in generale: “Vedere le imprenditrici e gli imprenditori interrogarsi, confrontarsi e discutere di futuro e innovazione davanti a un aperitivo è il segno che il cambiamento può essere affrontato con il giusto spirito. Ringraziamo la Camera di Commercio Ferrara Ravenna per aver sostenuto questa visione e tutti i partecipanti che hanno reso il ‘Team Digitale’ un’esperienza di successo”.

I feedback delle aziende partecipanti al progetto diventeranno la base per nuove iniziative volte a rendere l’innovazione un patrimonio comune e accessibile a tutto il territorio.