Si è svolta questa mattina, presso la Camera di Commercio di Ravenna, su iniziativa del Presidente Giorgio Guberti e del Presidente della Provincia Michele de Pascale, l’incontro con i rappresentanti del Tavolo provinciale delle Associazioni Imprenditoriali, gli Istituti di credito e le organizzazioni sindacali sulle iniziative a sostegno del sistema imprenditoriale a seguito dei danni da emergenza Coronavirus.

Il Tavolo delle Associazioni, dopo aver espresso grande preoccupazione per la situazione drammatica, ritiene importante tale iniziativa, di un confronto concreto e puntuale tra le esigenze del mondo delle imprese e gli istituti di credito.

“Alcuni istituti hanno già messo in campo le prime misure per il sostegno a imprese e famiglie, altre le stanno deliberando in queste ore.

In questa delicata fase, è fondamentale adottare misure concertate e coordinate, lavorare insieme per consentire alle imprese del territorio di superare rapidamente ed efficacemente questo momento.

Bene quindi le prime misure di sospensione delle rate dei finanziamenti e le misure che si stanno valutando che hanno come obiettivo quello di lasciare maggiore liquidità possibile a imprese e famiglie”.