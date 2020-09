Tavoli all’aperto, il nuovo volto del centro è stato un successo: ora si pensano a soluzioni per l’autunno

Il centro storico nell’estate 2020 è stato certamente arricchito dai tanti tavoli all’aperto che bar e ristoranti hanno avuto la possibilità di allestire per le strade e nelle piazze, grazie alla concessione da parte dell’amministrazione comunale di occupare gratuitamente il suolo pubblico. L’iniziativa, apprezzata sia dai commercianti che da cittadini e turisti, potrebbe ripetersi la prossima primavera. Nel frattempo si stanno già studiando soluzioni per concedere più spazio ai titolari delle attività in vista dell’arrivo dell’autunno, tra cui l’allestimento di dehòrs.