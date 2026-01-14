Tassa di soggiorno di Ravenna: confronto sugli interventi da finanziare con l’importo da oltre 2 milioni di euro

La tassa di soggiorno, a Ravenna, nell’ultimo anno ha garantito spese per quasi 2 milioni e 107 mila euro. Si tratta degli investimenti dei proventi del 2024, comprensivi di quasi 123 mila euro di arretrati. L’incasso è stato superiore rispetto a quanto previsto. Le stime infatti si erano fermate ad un incasso di 1 milione e 850 mila euro.

L’amministrazione comunale ravennate ha suddiviso l’importo complessivo su 8 capitoli di spesa differenti. Durante l’ultimo consiglio comunale, però, è andata in scena una discussione fra l’assessore al turismo Fabio Sbaraglia e fra il capogruppo di Lista per Ravenna – Lega – Popolo della Famiglia, Gianfranco Spadoni, incentrata proprio sugli interventi da finanziare con gli importi raccolti dai turisti.