In riferimento al Regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva Puntuale, approvato con apposita delibera del Consiglio locale di ATERSIR, il Tavolo Provinciale delle Associazioni Imprenditoriali di Ravenna esprime: “Disappunto e preoccupazione per le modalità con cui è stato introdotto il nuovo sistema tariffario ed i relativi effetti sulle imprese del territorio.

Un coinvolgimento preventivo reale e strutturato (con la possibilità di effettuare simulazioni preventive attendibili, in grado di evidenziare con anticipo criticità e impatti sulle imprese associate), accompagnato da una comunicazione più efficace e da un’adeguata informazione alle Associazioni di categoria, avrebbe certamente favorito un confronto costruttivo e puntuale, nonché la risoluzione anticipata di diverse criticità.”

“La procedura adottata, in assenza di discussione e senza possibilità di variazione, ha invece portato all’approvazione di un sistema che presenta numerose difficoltà applicative, che rischia di comprometterne la corretta attuazione in molte attività produttive del territorio”.

Il Tavolo delle Associazioni Imprenditoriali della provincia di Ravenna chiede, quindi, la riapertura di un tavolo di confronto con le parti sociali e imprenditoriali, finalizzata allo studio di modifiche del regolamento al fine di “valutare correttivi urgenti e condivisi da apportare, confermando la propria volontà e disponibilità ad intraprendere un confronto costruttivo nell’interesse dell’intero tessuto economico locale e del territorio.”