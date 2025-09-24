Tariffa puntuale: consigli per le utenze non domestiche. Secondo Hera, le utenze domestiche pagheranno uguale

Arrivano nuove precisazioni da parte di Atersir ed Hera sulla nuova tariffa puntuale che dall’anno prossimo entrerà in vigore in maniera effettiva a Ravenna e a Faenza. Ravenna ha utilizzato il 2025 come anno di prova per gli utenti, in modo da permettere alle persone di abituarsi alle nuove abitudini da adottare per evitare lo sforamento dei numeri di conferimenti previsti. Il numero di conferimenti varierà da Comune a Comune e negli anni potrà essere rivisto. L’obiettivo sarà differenziare meglio e produrre meno rifiuti. Gli attuali dati dicono infatti che la città di Ravenna ha già raggiunto e superato l’obiettivo dell’80% di raccolta differenziata. Tuttavia sarà necessario lavorare per migliorare la qualità del rifiuto raccolto. Anche perché, sempre in città, il 12% della popolazione, 13 mila utenti, non hanno ancora ritirato il kit di contenitori per la raccolta differenziata e a breve verranno inviate le sanzioni.