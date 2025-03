Tariffa puntuale. Hera conferma: nessuno sconto per i proprietari di animali

Hera conferma che non ci sarà nessuna agevolazione nella tariffa puntuale per i proprietari di animali da affezione. Le attuali norme, d’altronde, impediscono di scaricare sugli altri cittadini il costo dei rifiuti prodotti da cani, gatti, inseparabili, conigli o di qualsiasi altro animale domestico. Il chiarimento definitivo è arrivato durante l’ultima commissione consiliare richiesta dalle forze di opposizione a Ravenna per far luce su diversi temi legati al nuovo sistema di tariffazione. Il tema degli animali è stato uno dei più sentiti. Le associazioni animaliste, nei mesi scorsi, hanno chiesto sconti per coloro che quanto meno adotteranno un animale da una struttura comunale. Non sarà percorribile neppure questa strada. L’azienda municipalizzata ha però fornito un’ulteriore precisazione. Feci e lettiere biodegradabili possono essere conferite nella raccolta organica.