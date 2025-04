Tari: per le abitazioni di Faenza aumento medio del 7.7%

Approvata l’articolazione tariffaria per il 2025 della Tari. Così come avvenuto nel 2024, anche per il 2025 è stato applicato l’aumento massimo consentito dalle norme. La Tari complessiva per il comune di Faenza sarà di poco superiore ai 13 milioni di euro. Rispetto al 2024 si tratta di un incremento del 8,48%. Rispetto al 2023 del 16,3%.

Il montante sarà al 58,65% in carico alle utenze domestiche. Al 41,35% alle utenze non domestiche. L’aumento delle singole bollette varierà in base ai metri quadrati e al numero di residenti per le abitazioni.