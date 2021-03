Tari: la giunta valuta come applicare le scontistiche alle attività danneggiate dalle chiusure

Il consiglio comunale di Faenza ha approvato all’unanimità la mozione dedicata all’abbattimento della Tari per le attività commerciali che hanno subito chiusure a causa delle disposizione sanitarie emergenziali dovute alla pandemia. Il documento, presentato inizialmente dalla Lega, poi emandato e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari è ora al vaglio dell’amministrazione comunale che sta studiando come rendere possibile il procedimento. Le norme attuali infatti impongono ad ogni territorio comunale il pagamento di una quota annuale per la Tari, suddivisa fra cittadini e attività economiche. Per quanto riguarda Faenza una cifra poco superiore ai 10 milioni di euro. Il Comune sta attendendo i dati definitivi dei ristori nazionali per verificare le possibile scontistiche.