Tappe della Memoria: un percorso fra i luoghi di Faenza che testimoniano le persecuzioni contro gli ebrei

Tappe della Memoria è il percorso nei luoghi simbolo di Faenza che testimoniano gli anni delle leggi razziali, della deportazione e dell’Olocausto nella nostra città. È un percorso ideato dall’associazione Fatti d’Arte, in collaborazione con la Pro Loco di Faenza, per raccontare le tragedie degli ebrei faentini e gli sforzi di tutti coloro che si attivarono per evitare il tragico destino dei campi di concentramento. Un doppio appuntamento, andato in scena durante gli eventi organizzati per il Giorno della Memoria