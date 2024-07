Venerdì 19 e Sabato 20 Luglio il Bagno Oasi di Marina di Ravenna ospiterà la tappa regionale giovanile FIPAV di beach volley maschile e femminile per le categorie Under 18 e Under 16.

33 le squadre iscritte provenienti dall’Emilia Romagna e anche da fuori regione, ai nastri di partenza anche le portacolori di PowerBeach Piraccini-Balzani e Scarpeccio-Tognon alla ricerca dei punti utili per raggiungere le finali nazionali di categoria in programma a settembre a Bellaria (RN).

L’evento è organizzato dalla società PowerBeach in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV e si disputerà sui 4 campi del Bagno Oasi, sede ufficiale estiva di PowerBeach stessa.