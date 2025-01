Tantissimi faentini a far benedire gli animali in piazza

Decine di persone venerdì pomeriggio in Piazza del Popolo a Faenza per la benedizione degli animali. La cerimonia in occasione della giornata dedicata a Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, è stata organizzata per la prima volta in centro città grazie al SAR Team, l’associazione di volontariato nelle quali si formano le unità cinofile per il soccorso e per la ricerca di persone scomparse. Prima della benedizione, tutti i presenti hanno potuto assistere alla dimostrazione di alcune delle attività condotte da addestratori e cani. Il pomeriggio è stata anche l’occasione per conoscere da vicino gli animali del Canile Intercomunale della Romagna Faentina.