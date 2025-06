Tantissime persone al funerale di don Giuliano Trevisan, per una quarantina d’anni parroco di Sant’Agata Maggiore. La chiesa oggi ha ospitato il rito funebre, celebrato dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni. Il sacerdote è morto il 26 giugno, a 82 anni, nella casa di risposo di San Romualdo.

Nato a Ravenna nel 1943 e ordinato sacerdote nel 1967, è stato uno dei primi cappellani del villaggio Anic. È stato anche economo diocesano e direttore dell’Opera di Religione dal 1980 al 1995. Parroco di Sant’Agata dal 1982, non ha mai lasciato l’insegnamento a scuola come docente di Religione all’Istituto Magistrale, alle medie e alle superiori. Nel 1999 la nomina a canonico della Cattedrale. In tanti lo ricordano anche come assistente degli obiettori di coscienza.

Uomo di grande cultura, lascia una biblioteca ricchissima.

Oggi, al funerale, erano presenti anche Riccardo Muti e Cristina Mazzavillani