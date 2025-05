Fine settimana di grandi gare e grandi risultati per Atletica 85 Faenza BCC, dai cadetti fino agli assoluti, impegnati rispettivamente nella finale CDS di categoria a Castelfranco Emilia e nei campionati regionali individuali assoluti sulla nuovissima pista di Cesena.

Si parte forte nel settore assoluto a Cesena con la doppia vittoria e quindi doppio titolo regionale per Filippo Paganelli nei 100 e 200m, dove nei 100 fa segnare il buonissimo tempo di 10”45, peccato per il vento eccessivo a +3 che non glielo fa valere come PB. Nei 200m conclude in un buon 21”91. Molto bene anche Zoe Fiorentini nei 200m donne dove si laurea campionessa regionale con un buonissimo 25”21. Terza nella stessa gara Carolina Alvisi che chiude in 25”67, dopo la vittoria e quindi il titolo regionale portato a casa nei 100m il giorno prima con il proprio primato personale di 12”05. Molto bene anche i nostri due marciatori per eccellenza: Matilde Ponti Gonelli e Mattia Servadei che chiudono la serata di sabato con 1h di ritardo sul programma gare entrambi con un buon secondo posto rispettivamente nei 5000m Matilde in 27’55”62 e nei 10000m Mattia 58’21”39. Prima e seconda le gemelle Facciani nei 5000m, oro per Valentina in 17’25” e argento per Martina in 17’28”. Sara Stellato seconda nel lancio del martello con 43,43m. Grandi risultati arrivano anche dalle staffette con la vittoria tra gli uomini nella 4×400 composta da Paganelli Filippo, Babini Davide, Della Godenza Nicolò e Ronconi Luca che fanno segnare il nuovo record sociale che resisteva dal 1993 con il tempo di 3”2272. La 4×400 donne formata da Alvisi Carolina, Amadori Francesca, Paganelli Arianna e Fiorentini Zoe chiude al secondo posto con il tempo di 3’57”33.

A Castelfranco Emilia grandi prove alla finale CDS cadette per cui si erano qualificate. Le nostre cadette chiudono la manifestazione al quinto posto in classifica generale, nonostante molte assenze per malanni di stagione e qualche infortunio di troppo riescono comunque a portare a casa 413,5 punti.

Lo scorso weekend si è svolto a Foggia il campionato italiano di società master di 10 km. Atletica 85 Faenza BCC ha concluso come seconda società femminile, dopo Casone Noceto. Titolo italiano per Martina Facciani SF40, seconda assoluta! Secondi posti per Valentina Facciani nelle SF40, Simona Santini nelle SF45, Anna Spagnoli SF50, Eva Toccafondi SF65, MariaPia Verzellesi SF70. Terzo posto per Paola Bertolucci tra le SF65.

Sabato 24 maggio si è corso anche l’ormai storica 100km del Passatore che collega Firenze a Faenza ed ha visto la partecipazione di nostri 4 portacolori: Alex Ghetti che ha concluso la sua prima partecipazione alla gara in 10h03’08”, Roberto Serasini che alla quinta partecipazione ha chiuso in 10h16’52”, Andrea Martinino ha finito in 15h08”57 e Debora Pasini in 12h45’35”.