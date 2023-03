Antonio Patuelli Presidente Cassa di Risparmio Ravenna

Il Presidente della Cassa di Ravenna Spa, Antonio Patuelli, ricorda commosso Franco Nanni, illuminata figura di imprenditore innovativo per molte attività sempre legate al mare, di cui fin da giovanissimo conosceva e perlustrava le infinite potenzialità per lo sviluppo innanzitutto di Ravenna e del suo porto. Tramite la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Franco Nanni – ha sottolineato il Presidente Patuelli – è sempre stato molto legato al “mondo Cassa” con forti sensibilità sociali e di volontariato.

Cordoglio della Camera di commercio di Ravenna per la scomparsa di Franco Nanni

La Camera di commercio di Ravenna esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Franco Nanni, storico Presidente del Roca (Ravenna Offshore Contractor Association) associazione di contrattisti e fornitori del settore offshore ravennate e fondatore di OMC – Offshore Mediterranean Conference and Exhibition, manifestazione internazionale che ha fatto di Ravenna vetrina prima delle attività offshore e poi della transizione energetica nel mondo.

“Ho appreso la triste notizia della scomparsa di Franco Nanni – afferma il commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna Giorgio Guberti. Il suo apporto alle attività di promozione e consolidamento della manifestazione OMC, che come ROCA ha contribuito a fondare insieme alla Camera di commercio, non è mai mancato. Ricordo inoltre il suo forte impegno nel corso del 2022, condiviso dal mondo economico locale, a tutela del settore off-shore, in favore dell’autonomia energetica e della ripresa delle estrazioni in Adriatico. Grazie al suo contributo e alle azioni del Roca le attività economiche legate al settore energetico così importanti per l’economia del territorio ravennate continueranno a svilupparsi percorrendo la via della sostenibilità e della transizione energetica”.

Giannantonio Mingozzi, presidente di TCR

“Con la scomparsa di Franco Nanni perdiamo una guida straordinaria del mondo dell’Offshore e dell’Oil&gas non solo ravennati, un dirigente appassionato ad un settore che ha fatto la fortuna di Ravenna e dei lavoratori del comparto energetico che abbiamo sempre il dovere di difendere per il bene del Paese” ricorda Giannantonio Mingozzi, presidente di TCR. “Con le iniziative promosse in tutta Italia, Nanni si è battuto per salvaguardare le imprese produttrici ma anche la storia del nostro territorio, guardando a nuovi traguardi ed infondendo quella fiducia che ci dava coraggio, manifestando a Roma come a Ravenna e ottenendo attenzione e solidarietà al mondo delle estrazioni e delle innovazioni tecnologiche spesso evitato, combattuto e malconsiderato; grazie Franco, conclude Mingozzi, per il coraggio e l’abnegazione che ha sempre dimostrato”. MICOPERI

“La Città, il nostro Territorio, La nostra Nazione hanno perso con Franco Nanni un uomo straordinario che ha donato la propria vita al lavoro, alla ricerca dei limiti dell’uomo nelle attività subacquee, poi ad un forte impegno nel Sociale; già Presidente del ROCA, Ravenna Offshore Contractor Association, lavoro svolto in aiuto alle aziende ravennati che operano nel settore dell’offshore petrolifero e socio fondatore dell’OMC che ha portato la città di Ravenna alle cronache di tutto il mondo.

Le Famiglie Bartolotti e l’Azienda Micoperi si uniscono al dolore della moglie Alda, degli amici e di tutti coloro che gli hanno voluto bene, in un grande abbraccio.

GRAZIE FRANCO!”

CONFINDUSTRIA ROMAGNA

“Confindustria Romagna si unisce al dolore per la scomparsa di Franco Nanni, anima e memoria storica del distretto offhsore ravennate, di cui era profondo conoscitore e strenuo difensore.

Mancherà la sua voce che ha aiutato il comparto nelle congiunture più buie, e ha contribuito a far nascere e radicare in città la principale manifestazione internazionale del settore, dotando Ravenna di uno strumento decisivo nella sua affermazione a capitale della transizione energetica.”

Italia Viva Ravenna : Cordoglio per la scomparsa di Franco Nanni.”

E’ deceduto Franco Nanni, storico Presidente del Roca (Ravenna Offshore Contractor Association) e personalità indiscussa del mondo offshore Ravennate.

Uomo di grande concretezza ed energie, è stato tra i pionieri delle perforazioni petrolifere, fondatore del Roca e della fiera OMC, diventando negli anni il referente principale per le aziende del settore oil&gas.

“Nanni era un punto di riferimento ed esempio di comportamento. Pur in un periodo culturale difficile per il mondo oil & gas, è stato capace di confrontarsi apertamente con tutti mantenendo sempre un dibattito improntato a valutazioni oggettive e comportamenti equilibrati. Negli ultimi anni Nanni ha organizzato non pochi dibattiti per cercare un punto di incontro tra transizione ecologica e sfruttamento delle risorse naturali, e se recentemente qualche cosa è cambiato nel panorama culturale Italiano è anche certamente merito suo.” dichiara il coordinatore Provinciale di Italia Viva Roberto Fagnani.

Italia Viva Ravenna è vicino alla famiglia di Franco Nanni in questo doloroso momento. Sentite condoglianze.”