La serata dell’8 dicembre alla Pieve del Thò ha registrato un successo eccezionale con due spettacoli consecutivi, alle 18 e alle 21, dell’Orchestra LaCorelli, che ha presentato “Lo Schiaccianoci”. Gli eventi sono andati entrambi sold out, per una capienza complessiva di circa 240 spettatori. Il pubblico ha accolto con entusiasmo la rappresentazione, proposta dall’Orchestra LaCorelli sotto la direzione del maestro Alessandro Ricchi, accompagnata dalla voce narrante di Teresa Maria Federici e dalle coreografie a cura della Scuola di Danza Ordine della Torre, diretta da Enrica Piancastelli.

L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione e dal Comune di Brisighella e dall’Associazione culturale Ordine della Torre, realtà attiva da quarant’anni nella valorizzazione del territorio, con il sostegno fondamentale di CON.AMI, che ha contribuito alla realizzazione dell’evento.

“Una serata straordinaria, che ha saputo unire qualità artistica e grande partecipazione. Un ringraziamento a LaCorelli, all’Ordine della Torre e a tutti coloro che hanno lavorato con professionalità per un risultato impeccabile. Brisighella continua a dimostrare quanto la cultura sia un valore condiviso e sentito dalla nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco Massimiliano Pederzoli. “Eventi come questo – ha aggiunto – rafforzano l’identità culturale del territorio e contribuiscono a rendere il periodo natalizio ancora più speciale. Un grazie particolare a CON.AMI per il sostegno e a tutti gli artisti che hanno regalato al pubblico un’esperienza unica per emozione e bellezza”.