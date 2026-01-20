Tanti abbandoni di rifiuti. Polizia Provinciale: “È anche una questione culturale”

Troppi abbandoni di rifiuti nel 2025. Si tratta, secondo la Polizia Provinciale, di un problema soprattutto culturale. Quando si abbandonano rifiuti, non si pensa alle conseguenze in termini economici (ogni recupero ha un costo che ricade sulla bolletta di tutti) e in termini di inquinamento ambientale. Sono 1032 le sanzioni amministrative e penali per la tutela del patrimonio naturale emanate dalla Polizia Provinciale e dalle Polizie Locali nel 2025. La gran parte legate proprio all’abbandono di rifiuti. 2.862 i controlli ambientali lo scorso anno. Nel 2026 saranno aumentati, grazie all’acquisto, già annunciato da diverse amministrazioni comunali, di maggiori fototrappole. 84 invece sono stati i veicoli abbandonati rimossi, al termine di un iter burocratico lunghissimo e anche costoso. Per rimuovere un’auto abbandonata dal valore di poche migliaia di euro, molte volte è necessario impiegare una decina o una ventina di migliaia di euro di risorse nei diversi aspetti operativi e amministrativi.