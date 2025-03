Altro weekend pieno di gioie per Atletica 85 Faenza BCC. Si è partiti subito forte sabato con i campionati italiani invernali di lanci a Rieti che consacrano la junior Carlotta Tagliaferri nelle migliori 8 d’Italia del lancio del giavellotto da 600gr con la misura di 37,11m, dovuta a una gara sotto la pioggia e ritardata per forte temporale nel pomeriggio, quindi condizioni non ottime, soprattutto per tenere caldo il fisico e per la pedana scivolosa.

Ad Ancona si son disputati i campionati italiani su pista indoor master, dove A85 porta a casa due titoli italiani: uno per Fiorenza Pierli nei 1500m nella categoria F45 con il gran tempo di 4’43”42 che le vale il record italiano di categoria, e, uno per Aferdita Aruci tra le F50 nel lancio del giavellotto con la misura di 19,23. Secondo posto per Valentina Facciani, tra le F40 nei 3000m, con 10’04”93 e per Angelo Bergamini, tra gli M75 nel pentathlon, con 1636 punti. Terzo gradino del podio per Martina Facciani, sempre nei 3000m F40, con il tempo di 10’07”05.

A Parma si è svolto il Trofeo invernale di marcia su pista che ha visto la vittoria del cadetto Riccardo Camporesi sui 5000m con il grande primato personale di 25’25”65. Bene anche Matilde Ponti Gonelli tra le promesse sui 10000m che si classifica quinta con il tempo di 1h00’10”, stessa posizione per Mattia Servadei, che tra gli allievi debutta sui 10000m con il tempo di 58’53”.

Sempre a Parma, ma spostandosi nel palazzetto indoor, altri importanti risultati al meeting delle categorie giovanili, tra cui il secondo posto della cadetta Happyness Chukwueloka nei 60m con il primato personale di 8”16. Nel mentre si sono disputati anche i campionati regionali di prove multiple dove ben 4 cadette su 4 hanno ottenuto risultati migliori di quelli disputati nelle gare precedenti, con il buon quinto posto finale di Mihaela Secrieru con 2186 punti.