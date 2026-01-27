Tante proposte per le aree verdi del quartiere San Rocco

Migliorare l’accessibilità e le vie di comunicazione, installare giochi inclusivi, rastrelliere per bici, nuove sedute e attrezzature sportive. Migliorare la pulizia e l’illuminazione, sperimentare una compostiera, aumentare l’isolamento acustico. Creare una zona sgambamento cani. Prevedere la videosorveglianza. Sono alcune delle proposte per le aree verdi del quartiere San Rocco, il parco davanti alla parrocchia, gli orti e il giardino scolastico, presentate al termine del progetto “Il giardino è di tutti”, percorso di condivisione nato dal Centro di Educazione alla Sostenibilità, realizzato con la collaborazione di Villaggio Globale. Il fascicolo con le proposte è stato consegnato al Comune di Faenza. Hanno partecipato al progetto privati cittadini, associazioni e gli studenti della scuola Secondaria Bendandi e della scuola primaria Martiri di Cefalonia.