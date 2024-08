Dopo lo straordinario successo della prima edizione (“sold out” con quasi 1500 atleti ai nastri di partenza), si rimette in moto l’imponente macchina organizzativa della “Cervia Run”, la nuova rassegna podistica di Cervia che celebrerà la sua seconda edizione nel weekend del 29-30 marzo 2025.

Con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della regione Emilia Romagna, quest’anno l’evento si svolgerà sotto l’egida ufficiale della Fidal (la Federazione Italiana di Atletica Leggera) che dunque certificherà direttamente i tre tracciati e le classifiche delle gare competitive. Un “salto di qualità” che eleverà il livello tecnico della competizione portando a Cervia i massimi interpreti del podismo nazionale. Nuovo anche il direttore di gara che sarà Isacco Giacomel di San Dona’ di Piave, nome molto noto nel mondo del podismo e del triathlon.

Al timone, anche quest’anno, Marco Morigi, titolare del bagno “Marco 184”, che sta allestendo una “due giorni” podistica ricca di eventi e sorprese sempre con una particolare attenzione verso la sostenibilità ambientale (il packaging dei rifornimenti sarà creato con materiale eco-compatibile) e, soprattutto, verso la solidarietà visto che una parte degli introiti della manifestazione sarà devoluta in beneficienza.

Tre, come sempre, le gare in programma: una 5 chilometri ludico-motoria aperta a tutti in collaborazione con “CerviaMan” e due competizioni agonistiche, una di 10,5km ed una di 21km. Nel programma anche una staffetta mista “lui&lei” con possibilità di partecipazione anche per le coppie Lgbt.

Due le novità della prossima edizione: la “Family Run”, una passeggiata non competitiva aperta a tutte le famiglie (cani compresi) e la “Kids Run” del 29 marzo dedicata ai baby-atleti.

L’edizione 2025, che riserverà medaglie in lavorazione 3D per tutti i partecipanti, coinvolgerà anche diverse aziende e – sotto la supervisione di Espedita Salomone, responsabile marketing della “Cervia Run” – avrà un legame ancora più profondo con il territorio e le sue attività.

Il villaggio, con la segreteria tecnica e l’area expò, sarà collocato sul lungomare Grazia Deledda.

Le iscrizioni alla seconda edizione della Cervia Run (cerviarun.it) si apriranno ufficialmente a metà settembre in concomitanza con la tappa cervese dell’Ironman.