Il Centro Antiviolenza SOS Donna ricorda la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) con una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza, “certe del fatto che i femminicidi e la violenza nelle relazioni di intimità siano una problematica di tipo culturale e sociale che fonda le sue radici in una cultura di stampo patriarcale”.

Le iniziative prenderanno il via sabato 9 Novembre, quando alle ore 10.00 al Nove100 Caffè (Corso Mazzini, 69/A – Faenza) si terrà la presentazione del libro Di lotta e di cura (2023, Ed. Iacobelli) di Maria Chiara Risoldi, giornalista, psicologa, psicoterapeuta. Il romanzo è liberamente ambientato alla Casa delle donne di Bologna, uno dei primi centri antiviolenza nati in Italia. La voce narrante è quella di Francesca, studentessa di medicina, femminista, che assiste da sempre ai maltrattamenti sulla madre da parte del padre. Nel 1985 incontra altre giovani donne desiderose come lei di fare qualcosa di concreto per aiutare le donne che subiscono violenza. Il gruppo, dopo anni di studio e ricerca in giro per l’Europa, elabora il progetto della Casa delle donne. Francesca e tutti i personaggi che compaiono in questa storia sono frutto della fantasia, tutto il resto appartiene alla realtà. Ingresso libero, è gradita la consumazione.

Sabato 23 novembre, tra le ore 11.00 e le ore 13.00 e tra le ore 16.00 e le ore 18.00, nella Galleria del Centro Commerciale Le Maioliche (Via Bisaura, 1/3) sarà organizzato un banchetto informativo. Il centro commerciale ospiterà un punto informativo del Centro antiviolenza SOS Donna-Servizio Fe.n.ice, per sollecitare e sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza ad una riflessione sulla violenza alle donne. Le volontarie dell’Associazione saranno a disposizione delle/dei clienti del centro commerciale per fornire informazioni in merito alle attività del centro antiviolenza.

Segnaliamo inoltre che sabato 23 novembre si svolgerà la manifestazione nazionale contro la violenza maschile sulle donne e di genere, organizzata dal movimento Non Una Di Meno nella città di Roma.

Lunedì 25 Novembre, alle ore 21.00, presso il Teatro Masini (Piazza Nenni, 3 – Faenza) andrà in scena lo spettacolo teatrale Nessuna si salva da sola, scritto e diretto da Stefania Polidori, che prende le mosse da un’idea della psicoterapeuta Caterina Rondelli. Lo spettacolo – preceduto da un’introduzione dello storico Davide Conti, autore Einaudi, sulle radici storiche della violenza contro le donne – vuole rappresentare un invito alla denuncia e alla lotta contro la violenza di genere. Il titolo richiama una dimensione collettiva, ovvero l’assunzione di responsabilità da parte della società come unica risposta di fronte ad una questione non più riconducibile al solo ambito privato. In scena, accanto alle attrici e agli attori, Grazia Biondi, oggi Presidente dell’Associazione Manden Diritti Civili e Legalità, donna che si è salvata dalla violenza e che, anche attraverso il percorso teatrale, ha sviluppato un processo di rielaborazione del proprio vissuto. Ingresso a offerta libera, il ricavato andrà a finanziare le attività del Centro Antiviolenza SOS Donna-Servizio Fe.n.ice.

La mattina di martedì 26 novembre lo spettacolo verrà riproposto per gli studenti e studentesse degli Istituti superiori e delle classi terze delle Scuole secondarie di primo grado dell’Unione della Romagna Faentina. Lo spettacolo, in versione ridotta, sarà seguito da un dibattito curato da Caterina Rondelli e dalla dott.ssa Raffaella Meregalli, psicologa e operatrice del Centro Antiviolenza SOS Donna – Servizio Fe.n.ice, con la partecipazione di Grazia Biondi.

“Martedì 26 novembre si terrà anche l’ormai tradizionale proiezione in collaborazione con il Comune di Faenza. Alle ore 20.30 presso il Cinema Sarti (Via Scaletta 10 – Faenza) le volontarie e operatrici dell’Associazione SOS Donna saranno pronte ad accogliervi con un buffet di benvenuto. Seguirà, alle ore 21.00, la proiezione del film Una giusta causa di Mimi Leder (USA, 2018, 120’).

Ruth Bader Ginsburg è stata una delle pochissime donne ammesse alla facoltà di giurisprudenza ad Harvard alla fine degli anni Cinquanta, si è poi laureata anche alla Columbia, quando era già madre e moglie. A fine carriera scolastica, però, faticò a trovare lavoro in quanto donna in un mondo di uomini, e in seguito lottò con determinazione in moltissimi processi per discriminazione sulla base del genere. Ingresso a offerta libera, il ricavato andrà a finanziare le attività del Centro Antiviolenza SOS Donna-Servizio Fe.n.ice.

Infine ci teniamo a segnalare altre iniziative che vedono la collaborazione e il sostegno all’Associazione SOS Donna:

Sabato 16 Novembre, alle ore 21.00, saremo presenti allo spettacolo teatrale Sei solo mia, realizzato dalla compagnia teatrale “Gli amici di Smama” presso il Teatro dei Filodrammatici L. A. Mazzoni (Viale Stradone, 7 – Faenza). Gli/le attori/attrici si alterneranno sul palco mettendo in scena monologhi e pezzi teatrali che riguardano storie di violenza e stereotipi di genere, narrando di storie vere o ispirate, per dire NO alla violenza sulle donne. Il tema non sarà raccontato solo attraverso le parole recitate, ma anche attraverso la danza della scuola “Agorà” di Castel Bolognese. Durante lo spettacolo ci saranno intervalli musicali del maestro di musica Mattia Brienza, al pianoforte, accompagnato dalla voce di Dalila Fisichella. Ingresso € 8,00. I biglietti si possono acquistare la sera stessa o prenotare tramite Whatsapp al numero 377/3626110.

Venerdì 22 Novembre, alle ore 15.00, presso il Comando Provinciale VVF Ravenna (V.le Randi, 25 – Ravenna) saremo presenti all’iniziativa Una Rosa per la vita. No alla violenza sulle donne. Alle ore 15.00 verrà inaugurata una panchina rossa e a partire dalle 15.20, presso la Sala Formazione del Comando, si terrà un dibattito sul tema della violenza di genere a cui interverranno le rappresentanti dei centri antiviolenza della Provincia di Ravenna. Per il Centro Antiviolenza SOS Donna – Servizio Fe.n.ice sarà presente Antonella Oriani, con un intervento sui dati relativi alle donne accolte dai tre centri antiviolenza della Provincia.

Sabato 23 Novembre, alle ore 16.00 saremo presenti alla visita guidata Donne protagoniste nel mondo della ceramica, realizzata dal MIC Museo Internazionale della Ceramica (Viale Baccarini, 19 – Faenza). Da sempre decoratrici, al lavoro dietro le quinte, al servizio di firme maschili, oppure modelli estetici, decorativi, icone sulle opere ceramiche, le donne della ceramica trovano il loro spazio importante a partire dal ventesimo secolo. Oggi sono protagoniste e promotrici di nuovi linguaggi e interpretano con sensibilità e successo l’arte ceramica”.

Costo del biglietto € 9.00, l’incasso sarà interamente devoluto all’Associazione SOS Donna. Al termine della visita verrà offerto un calice di vino. Prenotazione obbligatoria al numero del MIC tel. 0546 – 697311.