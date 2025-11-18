Tanta partecipazione e un sentito spirito di comunità hanno caratterizzato l’iniziativa dedicata ai Cuochi dell’Emergenza della Federazione Italiana Cuochi, ospitati a Brisighella e Fognano dal 15 al 18 novembre per una nuova e importante esercitazione operativa, dopo la loro preziosa presenza durante l’alluvione.

L’evento con protagonisti i volontari del Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC (Federazione Italiana Cuochi), si è svolto all’Istituto Emiliani e ha preso il via sabato 15 novembre con il convegno dedicato alla cultura del volontariato e alla gestione delle emergenze. Un appuntamento che ha registrato una significativa partecipazione da parte delle associazioni del territorio e di molti cittadini, interessati a conoscere più da vicino il lavoro svolto dai volontari in situazioni critiche. A seguire, in tutto il fine settimana, si è svolta un’esercitazione pratica sulla preparazione dei pasti in scenari di emergenza: un momento formativo che ha permesso di simulare, testare e migliorare le procedure operative necessarie durante calamità e situazioni di grande complessità.

La giornata di domenica ha visto anche un momento particolarmente significativo: su invito dell’assessore comunale alla Protezione civile Dario Laghi, hanno partecipato al pranzo alcuni ospiti delle Case di Riposo di Fognano e Brisighella. “La loro presenza – ha affermato Laghi – ha rappresentato un’occasione preziosa di incontro e inclusione, sottolineando quanto il ruolo delle persone più anziane sia centrale nella vita della comunità, anche nei momenti di formazione e condivisione. Un ringraziamento speciale va ai Cuochi dell’Emergenza che hanno scelto il nostro Comune per svolgere la loro esercitazione: un gesto che conferma il forte legame nato durante le difficili giornate dell’alluvione e la collaborazione costruita nel tempo”.

“Siamo profondamente grati ai Cuochi dell’Emergenza per essere tornati a Brisighella e per aver condiviso con la nostra comunità la loro professionalità, dedizione e spirito di servizio – ha aggiunto il sindaco Massimiliano Pederzoli-. La grande partecipazione registrata in questi giorni, durante le loro attività, dimostra quanto il nostro territorio sia sensibile ai temi della sicurezza e del volontariato. Il nostro impegno, insieme alla Protezione civile e ai cittadini, è quello di continuare a costruire una comunità preparata, solidale e capace di affrontare insieme le difficoltà”.