Un tamponamento in autostrada, che ha visto il coinvolgimento di tre mezzi pesanti, ha creato notevoli disagi alla viablità fra Forlì e Faenza nella mattinata di lunedì 11 agosto. Nell’incidente, avvenuto intorno alle 12.30, non si hanno notizie di feriti gravi. Tuttavia, per liberare uno dei camionisti coinvolti, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Il conducente, infatti, era rimasto intrappolato nell’abitacolo schiacciato nell’urto.L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Lo scontro ha portato alla paralisi del traffico per i mezzi diretti a Bologna. Veicoli dirottati dal casello di Forlì sulla via Emilia, per rientrare in autostrada al casello di Faenza.

Contemporaneamente, a causa del traffico intenso, anche la viabilità in direzione sud ha presentato notevoli rallentamenti nel corso delle ore della mattina. Fra Bologna e Faenza vengono infatti segnalate code a tratti.