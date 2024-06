Tamponamento con quattro vetture coinvolte a Castel Bolognese, sulla via Emilia, di fronte al Consorzio Agrario, poco prima del semaforo all’incrocio con viale Roma. Tre le persone ferite, fortunatamente non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, in un orario di punti per la viabilità lungo la via Emilia. Diversi i disagi sulla circolazione.