Tamponamento fra due auto, poi entrambe le vetture finiscono nel fosso: due persone all’ospedale

Tamponamento fra Russi e Faenza, lungo la provinciale 302, la Ravegnana – Brisighellese-Ravennate. Lo scontro è avvenuto proprio di fronte all’Osteria Da Rosa fra un’Audi Q2 e una Peugeot. Due le persone trasportate all’ospedale, al centro traumatologico del Bufalini di Cesena, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Le cause che hanno portato al tamponamento sono al vaglio della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. L’Audi ha tamponato la Peugeot, poi entrambe le vetture, che stavano procedendo in direzione di Faenza, sono precipitate nei fossi a lato della carreggiata, una a destra e una a sinistra della strada, fortunatamente senza coinvolgere veicoli che procedevano in direzione opposta. Si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Faenza per mettere in sicurezza l’area.