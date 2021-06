Tamponamento a catena sulla via Emilia: tre feriti e strada bloccata

Tamponamento a catena sulla via Emilia nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 15. Quattro le vetture coinvolte, tre feriti e circolazione bloccata e deviata sulla viabilità secondaria che collega Faenza e Forlì.

L’incidente è avvenuto all’altezza del confine fra i comuni di Faenza e Forlì, sul ponte sul Rio Cosina. Probabilmente uno dei mezzi coinvolti doveva svoltare in una traversa della via Emilia, uno o più automobilisti che seguivano non si sono accorti della manovra e si è innescato il tamponamento