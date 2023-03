Incidente mortale nella notte fra venerdì e sabato lungo l’autostrada A14, fra Faenza e Imola nel tratto che attraversa il Comune di Solarolo, in direzione nord. A perdere la vita è stato un uomo di 58 anni, residente nel milanese.

Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute sull’incidente, l’uomo, al volante di una Fiat 500, ha tamponato un autoarticolato. Un urto definito molto violento che ha portato la vettura ad una serie di cappottamenti.

Inutile l’intervento del personale del 118 e dei Vigili del Fuoco. Viste le condizioni dell’abitacolo, dopo che la Fiat si era ribaltata più volte, soccorrere l’automobilista non è stato semplice. Purtroppo però il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Non è chiaro al momento quale possa essere stata la causa del tamponamento. Sull’incidente dovranno fare luce gli agenti della Polizia Stradale di Faenza.