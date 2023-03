Dopo un anno didattico sperimentale con le “Cento ore con Marescotti” nel 2016, sei edizioni di Tam, teatro accademia Marescotti, organizzate in collaborazione con il Circolo degli attori, (l’ultima si è conclusa lunedì scorso al Goldoni di Bagnacavallo col saggio), l’attore ravennate Ivano Marescotti ‘si mette in proprio’ e cambia nome.

Terminata la collaborazione con il Circolo degli attori che aveva dato vita a Tam nel 2017, il cui presidente Cristiano Caldironi è ora impegnato anche come attore in vari set, nasce la nuova “Accademia Marescotti” al posto di Tam.

Nella sostanza tutto rimane invariato, anzi. Oltre a dare continuità alla struttura didattica esistente che ripartirà a novembre col nome “Accademia Marescotti”, l’attore e la moglie Erika hanno dato vita alla Compagnia Teatrale “Baccano” (debutto il 16 aprile al Socjale di Piangipane) e stanno progettando una serie di attività culturali che verranno realizzate all’interno della nuova Associazione Accademia del Baccano, la cui sede operativa sarà a Bagnacavallo.

“Stiamo lavorando sul territorio – spiega Erika Leonelli presidente dell’associazione “Accademia Baccano”- per attivare e dare valore alle energie locali che si occupano di cultura a vario titolo, offrendo spazi per lo svolgimento di iniziative pubbliche, oltre ad organizzare ulteriori offerte per la formazione attoriale a carattere nazionale. L’associazione infatti, come da statuto si propone di promuovere l’arte, la cultura del teatro, l’incontro fra tradizioni artistiche senza dimenticare quella parte fondamentale che riguarda le attività per il benessere bio – psico – sociale dell’individuo, la crescita intellettuale, creativa, etica attraverso lo studio, la ricerca, la divulgazione e l’utilizzo di metodologie naturali di approccio complessivo della persona e miglioramento della qualità della vita. Con l’intento di salvaguardare la posizione acquisita nel territorio, continueremo a mantenere viva la collaborazione con le istituzioni ravennati e con il Circolo degli attori, con i quali è decollata l’esperienza di Tam, che cogliamo l’occasione di ringraziare”.

“E’ un progetto impegnativo e ambizioso – commenta l’attore Ivano Marescotti – ma poter offrire al luogo dove sono nato opportunità sociali e culturali legate alla mia esperienza di attore mi gratifica molto. Spero davvero che diventi un luogo che offra valore, crescita e gioia alle persone che parteciperanno alle attività”.

LA COMPAGNIA TEATRALE DEL BACCANO AL DEBUTTO IL 16 APRILE AL SOCJALE

CON LA REGIA DI IVANO MARESCOTTI

La compagnia teatrale del Baccano, fondata dall’attore Ivano Marescotti, debutterà con il suo primo spettacolo dal titolo “Nudi”, sabato 16 aprile alle 21 al teatro Socjale di Piangipane, gentilmente concesso dal Comune di Ravenna che patrocina l’iniziativa. Sostengono la Compagnia e l’evento: Confesercenti, Romagna Iniziative, Elios.

Lo spettacolo, della durata di circa un’ora e trenta minuti senza intervallo e suddiviso in tre atti unici, vede in scena 11 attori, tutti ex allievi dell’Accademia teatrale guidata da Ivano Marescotti. Si avvale delle sponsorizzazioni di: Confesercenti, Romagna Iniziative, Elios.

Il filo conduttore dello spettacolo sono le relazioni umane e la difficoltà di gestirle con trasparenza e rispetto. In questo periodo post pandemia le relazioni, sempre più fragili e precarie, sono divenute ancora di più oggetto di analisi. Siamo talmente abituati ad apparire che ci dimentichiamo di essere. Siamo pieni di nevrosi, di debolezze e di segreti. Il non detto è la struttura portante di una società in cui nascondere è più importante della verità, come un selfie “truccato” con i filtri. Partendo da questo filo conduttore sono state scelte tre commedie cinematografiche, due di esse nascono già come pièce teatrali, e sono state riadattate e riviste dalla Regia di Ivano Marescotti.

Lo spettacolo si aprirà con “BEATRICE”, rivisitazione ispirata alla pièce teatrale “Le prénom” di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte e ambientata negli anni ’70. Daniel, ricco e famoso agente immobiliare di Parigi che aspetta un figlio dalla compagna Amelie, decide di fare uno scherzo in famiglia durante una cena, facendo credere ai presenti che chiameranno il figlio Adolf, come Adolf Hitler. Da questo scherzo emergeranno segreti e bugie che feriranno tutti i presenti e che metteranno in luce la precarietà della parola fiducia e lealtà anche tra familiari.

A seguire andrà in scena “DOC DOC” esilarante atto unico ispirato al film “Toc Toc” e tratto dall’omonima commedia teatrale di Laurent Baffie. Sei pazienti, tutti affetti da disturbo ossessivo-compulsivo (da cui il titolo) sono invitati, su appuntamento, da un famoso psicologo affetto dalla sindrome di Tourette. A loro insaputa verranno convocati lo stesso giorno e alla stessa ora e si troveranno a risolvere i loro disturbi con una terapia di gruppo fuori dal comune.

“MR. BLACK BOX”, atto unico che prende le mosse dal film “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, chiuderà la serata. Un gruppo di amici di lunga data si ritrova a cena a casa di Marco e Lia. Lia, convinta che tante coppie si lascerebbero se ogni rispettivo partner controllasse il contenuto del cellulare dell’altro, propone un gioco: ognuno di loro dovrà mettere il proprio cellulare in mezzo al tavolo e ogni chiamata o messaggio che arriverà nel corso della serata dovrà essere condiviso pubblicamente con gli altri. Tutti decidono di partecipare ma, quello che doveva essere un semplice gioco, si trasforma in un vero e proprio massacro. Verranno a galla una serie di verità e di segreti inconfessabili che potrebbero distruggere completamente il rapporto tra le varie coppie e tra gli amici che, pur conoscendosi da anni, in realtà sono dei “perfetti sconosciuti” manipolati da Mr. Black Box.

I giovani attori in scena sono: LUDOVICA BARBARITO, NICCOLO’ CALIFANO,STEFANO CASADEI GIUNCHI, ALICE CASADIO, GIORGIA DE BASTIANI (aiuto regista), MASSIMILIANO FARINA, EDOARDO LIVERANI, MELISSA MARIANI, MATTIA MENGOZZI, ALEX PISTONE, LUCA SANTORO.