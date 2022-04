Sabato 23 aprile ultimo “Talks Gioia di Ber” alla scoperta del design contemporaneo

Si conclude il ciclo “Talks Gioia di Ber”, la serie di incontri ideati per approfondire i temi della mostra “Gioia di Ber” in corso fino al 30 aprile.

Sabato 23 aprile, alle ore 16, Daniela Lotta, docente di storia e cultura del design all’ISIA di Faenza, terrà la conferenza in presenza dal titolo: “La forma del bere: il design dei recipienti per il vino e per l’acqua nel XX-XXI secolo”

Nel riflettere sul tema generale della mostra, la conferenza propone la narrazione cronologica dell’evoluzione degli artefatti legati alla convivialità della tavola e alla ritualità dei gesti connessi al consumo delle bevande. Attraverso la lettura di oggetti portatori di progetto, sarà possibile individuare non solo l’evoluzione del gusto ma anche il costante processo di aggiornamento formale, decorativo, tecnico e simbolico delle diverse tipologie del contenitore in ceramica deputato al consumo dell’acqua e del vino nel design del XX-XXI secolo.