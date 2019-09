Talk: una giornata con Serra, Gori, Gipi, Sacchi e Sofri per confrontarsi con le idee di Il Post

Michele Serrra, Gipi, Arrigo Sacchi, Giorgio Gori saranno solo alcuni dei protagonisti di Talk, l’appuntamento ideato da Il Post, quotidiano online italiano fondato e diretto da Luca Sofri, in programma sabato 21 settembre negli spazi del complesso degli ex Salesiani di Faenza. Una giornata per vedersi, ascoltare, parlare un po’ di tutto. Affrontare temi più diversi: politica, giornalismo, sport, astronomia, nuovi stili di comunicazione, innovazione. Spazio a diverse realtà del territorio che durante la giornata, aperta al pubblico ad ingresso gratuito, racconteranno i metodi e le idee grazie alle quali sono riuscite a primeggiare sul mercato europeo. Una giornata intensa, dalle 10 di mattina fino a sera inoltrata. 12 appuntamenti a scandire il programma che si concluderà al Teatro Masini con lo spettacolo di Michele Serra, a pagamento, “L’amaca di Domani”