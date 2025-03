Militari in Ucraina solo con un contingente ONU. A margine della sua tappa a Ravenna, per far visita al Museo Byron e al Museo del Risorgimento e per partecipare al confronto in Camera di Commercio dedicato all’export e al problema dei dazi, il vicepremier Antonio Tajani, Ministro per gli Affari Esteri, ha affrontato con i giornalisti anche il tema del piano del riarmo dell’Europa e un eventuale coinvolgimento di militari italiani in Ucraina.