Taglio del nastro per la nuova sede di Agenzia Nuova Casa in piazza Baracca

Ha inaugurato questa mattina la nuova sede di Agenzia Nuova Casa, in piazza Baracca 1. Dopo 20 anni di attività, l’agenzia immobiliare si rinnova e si ingrandisce per ospitare al meglio i nove operatori e i clienti. La parola d’ordine è trasparenza: da quella delle pareti in vetro fino alla nuova app di Agenzia Nuova Casa che consente ai proprietari di immobili di monitorare in tempo reale tutte le attività e i dati relativi alla loro proprietà. I partner di agenzia nuova casa sono Koko Mosaico, Garden Bulzaga e Arredamenti Casalboni.