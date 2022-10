Taglio del nastro a Ravenna per il Centro di Servizio per il Volontariato di VolontaRomagna. La nuova sede è già operativa in realtà da settimane in via Agro Pontino 13A. L’inaugurazione, come è stato sottolineato sabato mattina durante la cerimonia, arriva alla vigilia di un periodo che potrebbe diventare molto difficile per alcune fette della popolazione, a causa della crisi energetica e dell’aumento dei costi, non solo delle bollette. Per questo il lavoro dei volontari e delle associazioni nei prossimi mesi sarà importante.

Al contempo l’inaugurazione del nuovo centro arriva dopo mesi di divisioni per la gestione del Centro Servizi Volontariato della Romagna. Divisione che, ha detto il sindaco Michele de Pascale, ora sarebbe meglio lasciarsi alle spalle in vista del lavoro dei prossimi mesi.