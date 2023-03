Tagli alla Sanità. Anche l’Ausl Romagna a fianco dei sindacati: “Impossibile fornire un servizio efficiente”

L’Ausl Romagna a fianco dei sindacati nella protesta contro i tagli alla sanità. Il direttore generale dell’azienda sanitaria romagnola, Tiziano Carradori, ha infatti espresso, durante il consiglio comunale di Ravenna dedicato alla Sanità, il proprio sostegno al presidio organizzato da Cgil, Cisl e Uil nella mattinata di martedì 7 marzo proprio di fronte agli uffici centrali dell’azienda.

Il presidio è stato organizzato come forma di protesta contro il piano ministeriale di ridurre il turn over in ambito sanitario, la sostituzione del personale che va in pensione o lascia l’incarico, andando così a ridurre la forza lavoro.