Intervento di urgenza dell’Amministrazione comunale di Conselice per bonificare un canale dopo uno sversamento illecito di materiale inquinante

L’Amministrazione ha dovuto affidare in via d’urgenza , nella giornata di ieri, un intervento di bonifica, pulizia e smaltimento di “materiale in sospensione” riversato nel canale di scolo consorziale “Diversivo in valle” in corrispondenza dell’impianto idrovoro Sabbadina, in via Frascata 30.

Nei giorni precedenti, infatti, il consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale aveva segnalato al Comune la presenza nel canale di “sostanze estranee o potenzialmente contaminanti di origine ignota”, evidentemente scaricate in maniera illegale e in quantità considerevole. Il successivo sopralluogo di ARPAe SAC evidenziava una concentrazione di grassi ed olii animali e vegetali circa duemila volte superiore al valore limite di emissione in acque superficiali ed una presenza significativa di idrocarburi. Un atto doloso gravissimo in termini di potenziale inquinamento ambientale, a seguito del quale il sindaco Paola Pula ha sporto denuncia contro ignoti ai Carabinieri.

Senza la presenza dell’idrovora che ha intercettato il materiale in superficie infatti le sostanze sversate sarebbero confluite nel canale Destra Reno e finite in mare.