Notte movimentata a Ravenna, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sventato un furto ai danni di un noto esercizio commerciale.

L’allarme è scattato nel cuore della notte, quando la Centrale Operativa ha ricevuto la segnalazione di un furto in corso. Immediatamente sono state inviate sul posto diverse pattuglie in servizio di controllo del territorio.

All’arrivo dei militari, i ladri, che erano già riusciti a penetrare all’interno del locale e a divellere dal muro una cassaforte, si sono dati alla fuga abbandonando il bottino. La cassaforte è stata recuperata e restituita all’attività.

Sono ora in corso le indagini per identificare i responsabili, che hanno lasciato dietro di sé diversi segni di effrazione.