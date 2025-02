Sventata a Faenza la truffa del finto carabiniere: i malviventi avevano chiesto alla vittima 8 mila euro

Truffa del finto carabiniere sventata a Faenza. 8 mila euro i soldi che due complici avevano chiesto ad una signora di 88 anni, raccontandole che una delle figlie aveva investito con l’auto una bambina, ora in fin di vita, ed era stata arrestata. Il denaro sarebbe servito per pagare la cauzione, non prevista in realtà in Italia. Vittima del tentato raggiro è stata Maria Suzzi, residente nel borgo di Faenza, in via Marri. La donna, allarmata e nel panico, mentre era al telefono sulla linea telefonica fissa con i truffatori, ha chiamato col cellulare un’altra figlia, la quale ha avvertito prontamente i carabinieri della stazione del Borgo Durbecco. D’accordo con i militari, Maria e la figlia Sonia hanno quindi ricontattato i truffatori, tendendo un’imboscata, facendo credere di essere pronti a consegnare contanti e oggetti in oro. Alla consegna si è presentato un ragazzo di 20 anni, incensurato, di origini campane, che è stato arrestato dai carabinieri.