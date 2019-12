Svelato il volto del nuovo Mercato Coperto: al via gli eventi, giovedì l’inaugurazione

Svelato il volto del nuovo Mercato Coperto. Lo storico edificio aprirà al pubblico giovedì 5 dicembre per diventare uno spazio dove fare la spesa, mangiare, scoprire le eccellenze del territorio e assistere a eventi e appuntamenti culturali. Dopo i lavori di recupero condotti da Coop Alleanza 3.0, l’offerta e i nuovi allestimenti curati da Molino Spadoni, il Mercato Coperto si è presentato alla stampa con un tour guidato direttamente dalla direttrice dei lavori, Tiziana Maffei, docente all’università di Bologna e oggi alla guida della Reggia di Caserta. 13 milioni l’investimento necessario per restituire il mercato alla città: all’interno due ristoranti, 7 chioschi, bar, pralineria, gelateria, spazio eventi, libreria e temporary shop. Martedì sera sarà organizzata la prova generale per testare la gestione operativa, mercoledì una serata ad inviti e giovedì, dalle 10.30, porte aperte alla cittadinanza