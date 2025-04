Ben-essere, inteso come condizione culturale, progettuale e relazionale: è questo il fulcro della nuova strategia HR di Surgital, eccellenza della pasta fresca surgelata made in Italy e player di riferimento per il mondo Ho.Re.Ca. e del retail. Un approccio che affianca l’impegno per la sostenibilità ambientale con una visione evoluta della sostenibilità interna, che mette al centro le persone, il loro benessere e il loro valore come risorsa attiva nella crescita aziendale.

Guidata dal recente ingresso di Mara Calzolari, Corporate HR Director con una visione orientata all’innovazione culturale, Surgital persegue un percorso strutturato di employer branding che risponde a obiettivi chiari: attrarre nuovi talenti, rafforzare il senso di appartenenza, e comunicare all’esterno un’identità forte, coerente e autentica.

“La mia missione in Surgital è dedicata allo sviluppo del capitale umano – afferma Mara Cazolari -: per me significa promuovere il benessere, far crescere le competenze e, soprattutto, rendere il settore alimentare più attrattivo, perché è espressione autentica della cultura italiana.”

Il benessere in Surgital non è un concetto astratto, ma un progetto tangibile, che prende forma nei luoghi e nei gesti della quotidianità lavorativa. L’azienda ha avviato un ampio rinnovamento degli spazi aziendali, con sale ristoro completamente ripensate in ottica di comfort e condivisione, arricchite da totem multimendiali che veicolano comunicazioni interne, video ispirazionali e messaggi di benvenuto ai nuovi colleghi. Molto più di semplici schermi: si tratta di luoghi digitali di dialogo e condivisione con l’obiettivo di trasformare ogni pausa in un’occasione di connessione autentica, dove le persone possano riconoscersi in un ambiente che valorizza il contributo di ciascuno e rafforza il senso di appartenenza.

Il progetto di employer branding si fonda su una comunicazione interna narrativa e partecipativa, capace di dare voce alla comunità aziendale. Tra gli strumenti attivi:

Fermento, il blog che raccoglie storie ed esperienze dal cuore dell’azienda,

IMPASTO , magazine cartaceo che racconta la cultura aziendale in modo editoriale,

, magazine cartaceo che racconta la cultura aziendale in modo editoriale, una newsletter interna inviata regolarmente, che mantiene viva la connessione e l’aggiornamento continuo tra team e reparti.

Tutti condividono l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e di costruire una cultura comune, riconoscibile e vissuta con contenuti informativi e formativi.

Surgital è da sempre sinonimo di qualità, rispetto per l’ambiente e legame con il territorio. Oggi questi valori vengono rilanciati anche come motore per attrarre talenti e stakeholder. L’employer branding, infatti, non è solo comunicazione rivolta ai candidati: è un modo per rendere visibile e credibile ciò che si vive all’interno, e generare un impatto positivo sulla reputazione aziendale e sul mercato del lavoro.

Parallelamente, anche De Gusto – l’Ateneo della Pasta – lo spazio privilegiato di formazione in Surgital –

si evolve, rinnovando ambienti e attrezzature per rendere l’esperienza formativa più immersiva e collaborativa. Un luogo che incarna la filosofia di Surgital: tradizione, innovazione e scambio di competenze.

Con questa visione integrata, Surgital dimostra che il ben-essere è una leva competitiva concreta per il mondo Ho.Re.Ca. e industriale, e rappresenta una nuova frontiera della sostenibilità: quella che parte dalle persone.