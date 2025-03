L’Emilia Romagna, culla della Food Valley italiana, con 44 prodotti DOP e IGP, vanta il primato nazionale per denominazioni di origine protetta. Un territorio in cui l’eccellenza agroalimentare si intreccia con un tessuto produttivo altamente specializzato. Un ecosistema fortemente orientato verso l’Industria 4.0, grazie a una rete di centri di ricerca, aziende e istituzioni che promuovono l’innovazione nel settore agroalimentare.

Surgital, leader nella produzione di pasta fresca surgelata, è ambasciatore nel mondo della Food Valley, dove affonda le sue radici concentrando la propria attività nella sede di Lavezzola, e da sempre si impegna a promuovere una rete che crei una sinergia tra aziende locali, università e iniziative culturali. In quest’ottica ha fin da subito fatto richiesta ufficiale per aderire e assumere le redini di Fooder – Food University of Emilia-Romagna, il neonato progetto strategico che traduce l’identità agroalimentare della regione in una piattaforma di sviluppo per il futuro.