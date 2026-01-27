Nella giornata odierna una troupe di SuperTennis Tv, il canale televisivo tematico della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) dedicato al mondo degli sport con la racchetta, ha registrato presso il Tennis Club Faenza un servizio su Diego Tarlazzi, il giovanissimo portacolori della società manfreda campione in carica nella categoria Under 14. Ad intervistare Tarlazzi è stato Diego Nargiso, l’ex campione azzurro negli anni Ottanta e Novanta, oggi commentatore per la rete televisiva della FITP. Il servizio registrato a Faenza farà parte di una serie di puntate dedicate ai migliori giovani tennisti italiani, che SuperTennis Tv manderà in onda da febbraio, in giorni e orari da definire.