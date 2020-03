Il nuovo decreto che ha esteso a tutta Italia la “zona Rossa” per cercare di arginare la diffusione del coronavirus ha posto una serie di limitazioni agli spostamenti personali. Si potrà uscire di casa solo per motivi legati al lavoro, motivi di salute o per situazioni di necessità. Rientra sotto questa categoria il poter recarsi a fare la spesa. Lo ha specificato nel proprio discorso anche il premier Giuseppe Conte: non c’è alcuna urgenza di recarsi nei supermercati. I punti vendita rimarranno aperti. Affollarsi ai supermercati, anzi, rientra esattamente nei comportamenti che il nuovo decreto punta a scongiurare. L’approvvigionamento alimentare sarà garantito.

Il nuovo decreto prevede che nelle giornate festive e prefestive dovranno restare chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.

Chiusi dalle 18 alle 6 di mattina bar e ristoranti