Superbonus ed Ecobonus: truffe per 580 mila euro

Tredici famiglie truffate per un valore complessivo di 580 mila euro. Ci sono anche alcuni ravennati nella truffa legata a Superbonus e ad Ecobonus per la quale sono indagate quattro persone. La notizia arriva da Ferrara, dove la locale procura ha chiuso le indagini condotte dalla Guardia di Finanza.

Le vittime del raggiro sono residenti nel ferrarese, nel ravennate e nell’imolese. Gli indagati sono padre e figlio, la moglie di quest’ultimo e una quarta persona, rappresentanti di due aziende.