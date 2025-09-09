Oggi Martedì 9 settembre 2025 nella sala del consiglio comunale di Castel Bolognese ha avuto luogo la consueta cerimonia dedicata agli studenti castellani meritevoli, ovvero che hanno ottenuto 100 e in alcuni casi la lode.

Si chiamano di Benedetti Giulia e Benedetti Simona, gemelle diplomatesi con 100/100 entrambe provenienti dall’istituto ITCG A. Oriani a Faenza con il merito della Lode e dirette all’università di Bologna nella facoltà di ingegneria informatica. Sempre a Bologna nella Facoltà di Chimica è diretto Liverani Matteo, super maturo castellano appena diplomatosi al liceo Torricelli Ballardini di Faenza con 100/100.

È stato un momento di incontro e confronto, dove le diplomate e i diplomati hanno raccontato la loro esperienza di formazione e i loro progetti per il futuro, e dove il sindaco e la giunta hanno avuto modo di ribadire l’impegno per un’Amministrazione aperta e partecipativa, invitando i diplomati a contribuire con le proprie esperienze ed eccellenze alla crescita della comunità. L’Amministrazione comunale si è congratulata a nome della comunità, donando una pergamena a ricordo dell’occasione e 5 ingressi omaggio offerti dal Cinema Moderno, al quale l’amministrazione desidera porgere i propri ringraziamenti per il continuo e mai interrotto supporto all’iniziativa annuale di premiazione dei ragazzi castellani meritevoli.

Presenti all’evento, oltre ai ragazzi premiati, il sindaco Luca Della Godenza, la vice sindaca Iris Gavagni Trombetta e gli assessori Luca Selvatici e Ignazio Belfiore.