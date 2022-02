Suor Maria Felice festeggia i 25 anni di professione. Alla cerimonia anche la campionessa Fabiana Luperini | VIDEO

Cappuccine in festa mercoledì 2 febbraio per i 25 anni di prima professione di suor Maria Felice di Gesù Crocifisso. La speciale ricorrenza è stata celebrata con una messa aperta al pubblico celebrata dall’arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni nella chiesa del monastero di via Pietro Alighieri

Fra gli ospiti della ricorrenza anche Fabiana Luperini, cinque volte vincitrice del Giro d’Italia tre volte trionfatrice del Tour de France. Un’amicizia epistolare nata 20 anni fa

Suor Maria Felice, 70 anni, originaria di Sora, in provincia di Frosinone, a Ravenna era diventata infermiera. Lavorò anche all’INPS, ma a 40 anni decise di entrare in convento e il 2 febbraio 1997 fece la sua prima professione, seguendo quello che ha definito una strada che maturava già dall’adolescenza