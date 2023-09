Dopo un importante stagione di live shows in tutta Italia, fra cui l’esplosivo concerto di metà luglio al bagno Peter Pan di Marina di Ravenna, i Sunset Radio – la band pop punk ravennate che è ormai diventata un gruppo di “culto” in tutta Italia e anche oltre confine (in passato, ha suonato con successo in Svizzera, Austria, Russia e Giappone) – tornano ad esibirsi davanti al pubblico di casa.

E lo fanno per uno scopo benefico: Enny e compagni saranno infatti fra i frontmen della seconda serata dell’evento benefico “Rumagna Unite”, organizzata nel prossimo weekend nella pieve di San Cassiano in Campiano, per raccogliere fondi da destinare a opere di risanamento dei danni provocati nelle Ville unite e disunite dopo l’alluvione di maggio. La kermesse è organizzata dal circolo Bandini “Primo Noco”, in collaborazione con i consigli territoriali di San Pietro in Vincoli e Roncalceci, “L’esercito delle 12 birre”, le associazioni, i comitati cittadini, le società sportive delle Ville Unite e disunite, i volontari e con il patrocinio del Comune.

I Sunset Radio si esibiranno nella serata centrale, sabato 30 settembre, accanto ad altri grandi nomi del calibro di Giancane e dei torinesi Bull Brigade, per una serata davvero da non perdere.