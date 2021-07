Musica, sport, arte e spettacoli tornano nel Complesso ex Salesiani di Faenza per il secondo appuntamento della rassegna estiva “Ex Salesiani Summer Village”. Giovedì 15 luglio dalle 18 tanti nuovi appuntamenti attendono adulti e bambini per trascorrere una serata di divertimento in piena sicurezza, negli ampi spazi del Complesso di Faventia Sales.

Tanti gli appuntamenti musicali nel corso della serata. Nella sede della scuola di musica “Giuseppe Sarti” dalle 17 saranno presentati i risultati del progetto MozArt#BETHEMUSIC2 degli studenti della scuola primaria Don Milani dell’Istituto Comprensivo Europa e delle classi quinte dell’indirizzo artistico del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza. Nella chiesa sono in programma due eventi organizzati dalla scuola di musica Sarti dalle 18.45 David Tucci propone il concerto “La Chitarra Classica nei Secoli” con musiche dall’epoca di Monteverdi, Bach, Rossini, Stravinskij, Morricone. Gli appuntamenti nella chiesa proseguono alle 20.30 con “Quadri Sonori”: Roperta Ropa al pianoforte e Denis Burioli al violoncello si esibiscono in musiche di Schumann, Grieg, Mendelssohn, Faurè e Tchaikovsky. Infine, dalle 21.30 il cortile del Complesso ospita il concerto di musica rock con i Groovemates e Afterclap della Scuola Corelli di Fusignano.

Per quanto riguarda l’arte, dalle 18 inizia “Faenza Art Parade”, mostra delle opere di artisti, designers e creativi del territorio. Il progetto è a cura del Museo Carlo Zauli e sostenuto dal Comune di Faenza nell’ambito dell’avviso pubblico “Ripartiamo con la Cultura”. Dalle 21 l’artista di strada Stefano Papia sarà nell’area del parcheggio con uno spettacolo di giocoleria e Rue Cyr in collaborazione con Buskers Faenza; l’evento è organizzato da Croce Rossa Italiana – Comitato di Faenza, che dalle 19 sarà presente con un banchetto informativo. Per tutta la serata sarà anche possibile visitare la mostra “Ivo Sassi e la poetica di Dante”.

Non mancano nel programma le iniziative per bambini nell’area del parcheggio. Dalle 18 alle 23 sarà presente il gonfiabile gratuito per i più piccoli, mentre dalle 18.30 alle 22 c’è “Centro Faentino di Psicologia e Psicoterapia is open: idee, stimoli e progetti” con attività laboratoriali per bambini dai 3 ai 10 anni e la presentazione dei servizi offerti. Happy Family allieterà tutti i bambini con i giochi di legno dalle 19.30. Infine, lo sport. Dalle 18 il Club Atletico Faenza Ginnastica torna all’ex Salesiani con il banchetto di presentazione dalle 18 e le esibizioni di ginnastica ritmica dalle 20. La Piccola Scuola di Circo propone dalle 20 prove gratuite per tutte le famiglie con ASD Art&Strada. Inoltre, la palestra Overcome Sporting Club sarà regolarmente aperta.

Dalle 18 torna nel Complesso ex Salesiani il Gruppo Fotografia Aula 21 con il suo banchetto di presentazione. Dalle 19 la piazzetta del parcheggio continuerà a ospitare il Mercato di Campagna Amica e Coldiretti con le sue proposte a km zero. I locali E-bistrot e Mens Sana partecipano alle iniziative con le loro proposte enogastronomiche: possibilità per tutti di gustare in compagnia aperitivi e cene a tema.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 697546 o scrivere a info@faventiasales.it. L’ingresso carrabile del Complesso ex Salesiani di via Mura Diamante Torelli 67 sarà interdetto alle autovetture, mentre quello pedonale è in via San Giovanni Bosco 1. Le iniziative sono organizzate da Faventia Sales.