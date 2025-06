Sulle note di Battiato il funerale di Alessandro Coatti, ricercatore ucciso in Colombia

Aveva parlato di progetti per il futuro Alessandro Coatti, biologo 38enne ucciso e trucidato in Colombia da una banda di rapinatori, con Sante Bertarelli nelle due occasioni in cui si erano incontrati. Il parroco ha ricordato questa mattina, nella Chiesa di San Giuliano a Longastrino, durante i funerali. Un paese intero che si è riunito per l’ultimo saluto ad Alessandro. In prima fila la mamma Sandra, il padre Gabriele e gli zii; la messa – con le parole di Romano Battaglia sul paradiso – e poi il ricordo della cugina Arianna. Poi, la processione verso il cimitero.