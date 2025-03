Sulle crepe dell’argine s’interverrà in più fasi: assemblea molto partecipata a Villanova

Assemblea a Villanova di Bagnacavallo dopo le fessurazioni comparse sull’argine del Lamone, dopo l’ultima piena. Circolo Casablanca gremito di residenti. A Villanova, Traversara e Boncellino infatti ormai si è persa la serenità.

I rivali sono stati esaminati e, dopo il primo intervento in urgenza per chiudere le crepe, sarà necessario un intervento più strutturato, che partirà prossimamente e andrà avanti su più fasi in corso di studio.

Crepe si sono formate anche sull’argine destro del Lamone, ma si tratta di eventi minimi, ritenuti non problematici.

Si stanno inoltre studiando zone dove poter eseguire tracimazioni controllate. Entro l’estate arriveranno le proposte degli studi di pianificazione. Per i lavori, invece, un cronoprogramma ancora non c’è: l’acqua tracimata dovrà essere controllata, compartimentata e poi fatta defluire e fatta rientrare nella rete dei canali