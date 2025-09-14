Sul Candiano la sesta edizione del Palio della Voga: sfida fra i bagnini

Si è tenuta sabato 13 settembre, con inizio alle ore 20, la sesta edizione del “Palio della Voga Città di Ravenna”, la suggestiva competizione a colpi di remi , in cui si sfidano i bagnini di salvataggio. L’evento è stato organizzato dal comitato composto da ASD ENDAS Mauro Dutto e Società di Salvamento 1871 – Sezione di Ravenna, con la collaborazione di “Cooperativa Spiagge Ravenna” e il patrocinio e contributo del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo.

La scelta della Darsena di città è stata presa per ridare centralità e valorizzare uno degli antichi luoghi identitari di Ravenna, un bacino d’acqua storicamente dedicato alle attività marinare e cittadine, che grazie a iniziative come questa riprende il suo ruolo di polo di aggregazione e di vivacità.